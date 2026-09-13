Головне управління розвідки пояснило, чому Україна досі не знищила Кримський міст

Вадим Скибицький зазначив, що Україна вже знищила або порушила роботу багатьох інших логістичних маршрутів через окупований Крим

Заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МО) генерал-майор Вадим Скибицький під час панельної дискусії на конференції YES Annual Meeting 2026 пояснив, чому Кримський міст залишається недоторканим. За його словами, він уже не є таким важливим для логістики військових поставок Росії, як раніше. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Kyiv Post.

«Сьогодні він дійсно не є настільки стратегічно важливим об’єктом для Російської Федерації», – сказав Скибицький.

Генерал-майор зазначив, що Україна вже знищила або порушила роботу багатьох інших логістичних маршрутів через окупований Крим. За словами Скибицького, більша частина військових вантажів тепер проходить через Ростовську область РФ, а потім так званим «сухопутним мостом» через окуповану територію на півдні України.

Скибицький наголосив, що для російського диктатора Володимира Путіна Кримський міст залишається символом окупації Криму. Він вважає, що міст слід зберегти, щоб залишити послання російським військам на півострові.

«Можливо, це один із способів для російських окупантів повернутися додому», – пояснив заступник начальника ГУР.

Крім того, Скибицький нагадав, що раніше Кримський міст був у центрі побоювань Заходу щодо ескалації війни. Він зазначив, що кілька років тому, під час обговорень українських операцій проти мосту, деякі європейські країни висловили побоювання, що його знищення може спровокувати серйозну ескалацію з боку Росії, зокрема ядерні загрози.

За словами Скибицького, зараз у ГУР вважають, що військове значення мосту знизилося. Він підкреслив, що тепер питання звучить ширше: «чи може Путін дійсно застосувати ядерну зброю, якщо Росія зазнає серйозної військової поразки?».

Скибицький упевнений, що будь-яке застосування Росією ядерної зброї, зокрема тактичної, матиме наслідки, що виходять далеко за межі України. Він зазначив, що це може змінити розрахунки у сфері безпеки в інших регіонах світу.

Нагадаємо, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров назвав подію, яка змусить росіян тікати з Криму. На його думку, руйнування або серйозне пошкодження Керченського мосту стане переломним моментом для росіян, які незаконно оселилися на окупованому півострові.

Як повідомлялося, у тимчасово окупованому Криму загострилися проблеми з пальним, електроенергією та водопостачанням, а ціни на продукти зросли в кілька разів – через це росіяни, які переїхали на півострів після окупації 2014 року, дедалі частіше повертаються назад до РФ.