Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку

У суботу, 19 серпня, об 11:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

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Наразі тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київські та Житомирській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в цих регіонах.

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Об 11:57 було оголошено повітряну тривогу в Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях через ракетну небезпеку.

О 12:00 тривогу оголошено в Кіровоградській та Одеській областях.

Як повідомлялося, близько 11 години у Києві прогриміли потужні вибухи, проте повітряної тривоги у столиці не оголошено. Причини вибухів поки що невідомі.