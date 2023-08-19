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Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку

У суботу, 19 серпня, об 11:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.

Наразі тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київські та Житомирській областях.

Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в цих регіонах.

Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека фото 1

Оновлено

Об 11:57 було оголошено повітряну тривогу в Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях через ракетну небезпеку.

Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека фото 2

О 12:00 тривогу оголошено в Кіровоградській та Одеській областях.

Як повідомлялося, близько 11 години у Києві прогриміли потужні вибухи, проте повітряної тривоги у столиці не оголошено. Причини вибухів поки що невідомі.

Теги: росія війна ракета тривога

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