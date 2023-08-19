Україною шириться повітряна тривога: ракетна небезпека
Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку
У суботу, 19 серпня, об 11:30 Україною почала ширитися повітряна тривога.
Наразі тривога оголошена в Чернігівській, Полтавській, Сумській, Київські та Житомирській областях.
Повітряні сили ЗСУ повідомляють про ракетну небезпеку в цих регіонах.
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Об 11:57 було оголошено повітряну тривогу в Запорізькій, Донецькій, Херсонській і Миколаївській областях через ракетну небезпеку.
О 12:00 тривогу оголошено в Кіровоградській та Одеській областях.
Як повідомлялося, близько 11 години у Києві прогриміли потужні вибухи, проте повітряної тривоги у столиці не оголошено. Причини вибухів поки що невідомі.
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