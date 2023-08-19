На околиці Києва лунають потужні вибухи, виникла пожежа (відео)

Кличко повідомив про пожежу в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги

У суботу, 19 серпня, у Святошинському районі Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги не було оголошено.

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Над будинками піднімається чорний стовп диму.

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Вибухи продовжують лунати. За інформацією від очевидців, нібито вибухають газові балони.

На місці вже працюють рятувальники ДСНС.

Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу «в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги». «В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграм-каналі.