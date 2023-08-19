На околиці Києва лунають потужні вибухи, виникла пожежа (відео)
Кличко повідомив про пожежу в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги
У суботу, 19 серпня, у Святошинському районі Києва прогриміли вибухи. Повітряної тривоги не було оголошено.
Над будинками піднімається чорний стовп диму.
Вибухи продовжують лунати. За інформацією від очевидців, нібито вибухають газові балони.
На місці вже працюють рятувальники ДСНС.
Мер Києва Віталій Кличко повідомив про пожежу «в результаті невстановлених вибухів у районі Кільцевої дороги». «В промзоні на ділянці, що перебуває на балансі області. Всі служби на місці. Інформація про постраждалих наразі не надходила», – написав він у телеграм-каналі.
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