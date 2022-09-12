Українська авіація завдала сім ударів по опорних пунктах ворога

ЗСУ знищили п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки рашистів

Знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника

Сили оборони успішно відбили атаки російських окупантів у районах населених пунктів Майорськ, Миколаївка Друга, Бахмут, Красногорівка, Мар'їнка та Новомихайлівка. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

«Протягом доби, для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони здійснила сім ударів – уражено п’ять опорних пунктів та місць зосередження живої сили і техніки, знищено дві позиції засобів протиповітряної оборони противника», – йдеться в повідомленні.

У результаті вогневого впливу, підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункти управління різного рівня та райони зосередження живої сили противника. У зону ураження потрапили ворожі засоби протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, артилерійські підрозділи, склади боєприпасів та паливо-мастильних матеріалів.

Раніше повідомлялося, що Росія призупиняє відправку нових підрозділів на територію України.

До слова, триває 201-ша доба героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Противник продовжує зосереджувати зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог веде повітряну розвідку, продовжує вогневе ураження позицій наших підрозділів, намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення, переміщуючи свої війська. Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів по всій території України.