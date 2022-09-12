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У нас – ні снарядів, ні підтримки: рашист скаржиться дружині на наступ ЗСУ (аудіо)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У нас – ні снарядів, ні підтримки: рашист скаржиться дружині на наступ ЗСУ (аудіо)
Окупант розповідає дружині, що не має ні сил, ні нервів
фото ілюстративне

Окупант: «Чотири літаки летіли – не долетіли»

Контрнаступ Збройних сил України посіяв розпач серед російських загарбників, у яких і так закінчуються боєприпаси та немає підтримки з повітря. Про це свідчить розмова окупанта з дружиною, яку перехопила Служба безпеки України.

«Мы не можем держать оборону, у них слишком сильное оружие по сравнению с нашими. Мы запросили поддержки авиации, нам сказали х#й, держите оборону сами как хотите», – розповідає російський військовий.

Чоловік він скаржиться, що не має ні сил, ні нервів: «у нас нет ни снарядов, ни оружия, них*я. Патронов осталось, бл*дь, у всех по магазину».

Дружина переконує його, що допомогу підвезуть, проте окупант безнадійно відповідає: «да х*й знает, когда эти самолёты… долетят ли они сюда ещё. Четыре летело – не долетело, сбили нах*й».

Раніше повідомлялося, що Збройні сили України за останні два тижні просунулися на півдні від чотирьох до кількох десятків кілометрів. Загалом там уже звільнено близько 500 квадратних кілометрів. 

Крім того, на окремих ділянках фронту українські захисники вийшли до державного кордону з Росією.

До слова, триває 201-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник зосереджує зусилля на встановленні контролю над територією Донецької області, утриманні тимчасово захоплених територій та зриві наступу наших військ на окремих напрямках. Ворог продовжує вогневе ураження наших позицій, веде повітряну розвідку та намагається вживати заходів щодо відновлення втраченого положення.

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Теги: окупанти Україна ЗСУ війна росія

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