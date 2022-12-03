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Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)

Юрій Лящук
glavcom.ua
Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)
Військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога
фото: скріншот з відео

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів

Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в Telegram.

Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.

Раніше політолог пояснив, що стримує Лукашенка, щоб білоруські війська не пішли на Україну.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко продовжив інформаційну спецоперацію, спрямовану для протидії російському тиску щодо участі у війні проти України, заявивши, що НАТО готується напасти на Білорусь. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Також українська розвідка пояснила, чому в Білорусі активізувались ворожі війська.

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Теги: Білорусь ЗСУ війна військові навчання Україна

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