Українські військові провели навчання на кордоні з Білоруссю (відео)

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів

Українські військові провели навчання поблизу кордону з Білоруссю. У ході тренувань вони відпрацювали злагодженість дій піхоти. Про це повідомив заступник командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександр Павлюк в Telegram.

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Він розповів, що у навчаннях брали участь 120 окрема бригада тероборони та підлеглі військові частини.

Під час тренувань було перевірено тактичні вміння, злагодженість дій у роботі офіцерів управління та піхотних підрозділів. Також відпрацьовувався рух важкої техніки по понтонах та покращення роботи артилерії.

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В результаті навчань військові виконали всі завдання щодо відбиття можливого наступу ворога.

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