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Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму

Надія Карбунар
glavcom.ua
Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму
Звільнення Мелітополя є ключем до деокупації Криму
фото з відкритих джерел

Наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини

Українська армія зможе почати звільнення тимчасово окупованого Росією Криму після деокупації Мелітополя у Запорізькій області. Вихід ЗСУ на узбережжя Чорного і Азовського морів створить умови для ударів по Чорноморському флоту РФ. Про це написав військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко у авторській колонці на ZN.UA. Він звернув увагу, що наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини.

«Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході», – написав Савченко.

Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму фото 1

При цьому він вказав, що вихід ЗСУ на узбережжя морів дасть можливість завдавати ударів по Керченському мосту, поромних переправ через Керченську протоку, а також по базах Чорноморського флоту РФ в Криму і Новоросійську.

«Таким чином, російські війська позбавлятимуться можливості бити ракетами по Україні і втратять логістичні можливості», – переконаний експерт.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.

Нагадаємо, ветеран АТО заявив, що контроль над містом Мелітополь у Запорізькій області є ключовим фактором на шляху до перемоги України у війні.

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Теги: армія ветеран звільнення Мелітополь місто наступ окупанти росіяни

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