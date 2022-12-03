Генерал ЗСУ назвав місто, звільнення якого стане ключем до деокупації Криму

Наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини

Українська армія зможе почати звільнення тимчасово окупованого Росією Криму після деокупації Мелітополя у Запорізькій області. Вихід ЗСУ на узбережжя Чорного і Азовського морів створить умови для ударів по Чорноморському флоту РФ. Про це написав військовий експерт, генерал-майор ЗСУ Сергій Савченко у авторській колонці на ZN.UA. Він звернув увагу, що наступ української армії в напрямку Токмака і Мелітополя розділить війська Росії на східну і західну частини.

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«Критичність становища, в якому опиниться агресор у разі звільнення нами Мелітополя, важко перебільшити. Не варто описувати зрозумілий подальший розвиток подій з виходом наших військ на кримські перешийки, звільнення Криму, подальший розгром військ агресора на сході», – написав Савченко.

При цьому він вказав, що вихід ЗСУ на узбережжя морів дасть можливість завдавати ударів по Керченському мосту, поромних переправ через Керченську протоку, а також по базах Чорноморського флоту РФ в Криму і Новоросійську.

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«Таким чином, російські війська позбавлятимуться можливості бити ракетами по Україні і втратять логістичні можливості», – переконаний експерт.

Раніше повідомлялося, що через дефіцит кадрів росіяни завезли в окупований Мелітополь дагестанських педагогів.

Також Центр національного спротиву повідомляв, що окупанти перевіряють дітей, які не ходять до російських шкіл.

Нагадаємо, ветеран АТО заявив, що контроль над містом Мелітополь у Запорізькій області є ключовим фактором на шляху до перемоги України у війні.