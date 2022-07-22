Українські війська на півдні знищили 35 окупантів та їхню техніку

Усього українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань

На південних рубежах захисту ЗСУ з повітря завдали ударів ворогу, знищивши 35 загарбників і російську техніку. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

Зазначається, що обстановка в операційній зоні на Південнобузькому напрямку динамічна, напружена, але контрольована.

«Ворог продовжує ведення оборонних дій, тримаючись за відступні рубежі. Після понесених втрат особовий склад 34 окремої мотострілецької бригади окупаційних військ відмовляється йти в бій», – розповіли у Командуванні.

Надвечір ворог наніс авіаційний «удар відчаю» в район Потьомкиного. Українські військовослужбовці втрат не зазнали, а окупанти ретирувалися.

«Натомість наші авіатори протягом бойового дня нанесли вісім ударів по ворожих позиціях і запасах. Бомбардувальниками та літаками штурмової авіації відпрацьовано п'ять ударів, а гелікоптерними парами – три», – мовиться у дописі.

Крім того, у Командуванні повідомили: «Нанесено ураження по п'ятьох опорних пунктах і двох складах боєприпасів в Скадовському та Бериславському районах Херсонщини, а також по місцю скупчення ворожого особового складу на Миколаївщині».

Усього українськими ракетно-артилерійськими підрозділами виконано понад 230 вогневих завдань.

«Наразі підтверджено втрати ворога у складі: 35 рашистів, самохідна гаубиця «Мста-С», два безпілотних розвідника, три одиниці броньованої та вісім – автомобільної техніки. Остаточні втрати дорозвідуються», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 19 липня українські воїни у Криворізькому районі на Дніпропетровщині збили російський розвідувальний безпілотник «Орлан-10». Вартість такого складає близько $100 тис.