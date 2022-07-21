ЗСУ заблокували окупантам шлях через Антонівський міст

Озброєння і техніка росіян більше не можуть пересуватися мостом

Для анонсованого ремонту мосту немає спеціалістів

Українські захисники настільки вдало відпрацювали по Антонівському мосту через Дніпро, що окупанти припинили перекидання техніки через переправу. Про це повідомив радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлан.

«Фактично як добу окупанти не можуть перекидати тяжке озброєння і свої боєприпаси через Антонівський міст. Більше того, для анонсованого ремонту немає спеціалістів. Всі місцеві професіонали виїхали. Будуть шукати когось в Криму. Це час.

І знову ж оцініть ювелірну роботу ЗСУ – легкові автівки можуть проїхати по мосту, озброєння і техніка росіян – ні», – написав Хлань.

Нагадаємо, 19 червня ЗСУ вдарили по мосту, яким рашисти перевозили техніку та паливо . Пізніше херсонська облрада повідомила про стан Антонівського мосту після вибуху.

Також Збройні сили України на Херсонщині вдарили по окупантах в районі Антонівського мосту. Раніше повідомлялося, що Збройні сили України на Херсонщині завдали ударів по скупченню озброєння, техніки та складу боєприпасів в районі Райського та по складу боєприпасів в районі Берислава, об’єкти знищено.

Читайте також: