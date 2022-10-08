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Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Військові на сході збили російський винищувач Cу-34 (відео)
ППО збила на сході російський винищувач Cу-34
фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Літак збито під час операцій контрнаступу

Війська протиповітряної оборони на сході збили російський винищувач-бомбардувальник Cу-34. Про це повідомив телеграм-канал Страткому ЗСУ.

Літак збито під час операцій контрнаступу.

«Долітався. Українські засоби ППО збивають російський літак Су-34 під час контрнаступу на сході. Відео: підрозділ ОЧІ», – йдеться у повідомленні.

До слова, 3 жовтня, підрозділ Херсонської зенітної ракетної бригади збив російський літак-штурмовик Су-25.

Нагадаємо, українські захисники 29 вересня на Миколаївщині знищили два російських штурмовики.

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Теги: відео винищувач Facebook літак ЗСУ

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