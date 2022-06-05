Втрати ворога: Генштаб оновив цифри

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

Російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб особового складу, 1381 танк, 3392 бойових броньованих машин. Такі дані станом на ранок 5 червня надає Генеральний штаб Збройних сил України.

Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;

танків ‒ 1381 (+5) од;

бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од;

артилерійських систем – 686 (+6) од;

РСЗВ – 207 (+0) од;

засоби ППО – 95 (+0) од;

літаків – 210 (+0) од;

гелікоптерів – 175 (+0) од;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);

крилаті ракети – 122 (+0);

кораблі/катери – 13 (+0) од;

автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) од;

спеціальна техніка – 53 (+1).

Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

Раніше в Офісі президента оцінили орієнтовні втрати російських військових за час повномасштабної війни РФ проти України. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Медуза», на його думку, убитих і поранених близько 80 тисяч.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міноборони повертає на війну військовослужбовців, які отримали поранення в Україні.

За даними Генштабу, за 100 днів повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували 30 950 окупантів та знищили 1 367 ворожих танків.