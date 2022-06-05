  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
  4. Втрати ворога: Генштаб оновив цифри
рус
    Події в Україні

    Втрати ворога: Генштаб оновив цифри

    графіка
    Збройні сили ефективно нищать окупантів та їхню техніку - Втрати ворога: Генштаб оновив цифри
    Збройні сили ефективно нищать окупантів та їхню техніку
    фото з відкритих джерел

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку

    Російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб особового складу, 1381 танк, 3392 бойових броньованих машин. Такі дані станом на ранок 5 червня надає Генеральний штаб Збройних сил України.

    Загальні бойові втрати противника орієнтовно склали:

    • особового складу – близько 31150 (+100) осіб ліквідовано;
    • танків ‒ 1381 (+5) од;
    • бойових броньованих машин ‒ 3392 (+13) од;
    • артилерійських систем – 686 (+6) од;
    • РСЗВ – 207 (+0) од;
    • засоби ППО – 95 (+0) од;
    • літаків – 210 (+0) од;
    • гелікоптерів – 175 (+0) од;
    • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 548 (+8);
    • крилаті ракети – 122 (+0);
    • кораблі/катери – 13 (+0) од;
    • автомобільної техніки та автоцистерн – 2360 (+23) од;
    • спеціальна техніка – 53 (+1).

    Найбільших втрат противник зазнав на Бахмутському напрямку. Дані уточнюються.

    Раніше в Офісі президента оцінили орієнтовні втрати російських військових за час повномасштабної війни РФ проти України. Як зазначив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в інтерв'ю виданню «Медуза», на його думку, убитих і поранених близько 80 тисяч.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російське Міноборони повертає на війну військовослужбовців, які отримали поранення в Україні.

    За даними Генштабу, за 100 днів повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували 30 950 окупантів та знищили 1 367 ворожих танків.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти ЗСУ війна Генштаб Україна окупація радник час Михайло Подоляк #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Втрати ворога: Генштаб оновив цифри