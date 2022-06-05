Вілкул розповів про успіхи українських захисників на Херсонщині

Вояки відбили атаку росіян під Білою Криницею

Російські загарбники вели штурмові дії у районі населеного пункту Біла Криниця Херсонської області. Про це під час брифінгу сказав начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул.

«За даними Міністерства оборони України, сьогодні окупанти вели штурмові дії в районі населеного пункту Біла Криниця. Але після вогневого ураження силами оборони України відійшли на раніше зайняті позиції. Завдяки вмілим діям ЗСУ ворог зазнає значних втрат у живій силі та техніці», – зазначив Вілкул.

Ситуація на криворізькому напрямку зберігається напруженою, але стабільною та повністю контрольованою Збройними силами України, наголосив начальник ОВА.

За його інформацією, ворог весь тиждень продовжував обстріл з усіх видів РСЗВ, ствольної артилерії, танків, мінометів по всій лінії зіткнення. Крім того, застосовуються заборонені Женевською конвенцією касетні та фосфорні боєприпаси. Фіксується і застосування бойової авіації.

«Сьогодні зазнала артобстрілу Зеленодольська громада Криворізького району. У Великій Костромці та Малій Костромці зруйновано два будинки, ще шість пошкоджено. Люди не постраждали. Вдарили й по прикордонних територіях Широківської громади», – додав він.

Протягом тижня поранень зазнали кілька мирних жителів, зокрема жінки та діти.

Нагадаємо, раніше староста села на Херсонщині розповів про катування у полоні.

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