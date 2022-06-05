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    Новини

    Українські військові «приземлили» черговий вертоліт рашистів

    Вертоліт рашистів ЗСУ збили на Донеччині - Українські військові «приземлили» черговий вертоліт рашистів
    Вертоліт рашистів ЗСУ збили на Донеччині
    фото з відкритих джерел

    До втрат Росії у війні з Україною додався ще один вертоліт КА-52

    На Донеччині українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер російської армії – хвалений російською пропагандою «легендарний» КА-52. Про це повідомили у Генштабі ЗСУ.

    У Генштабі зазначили, що українські десантники «приземлили» російський вертоліт за допомогою переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

    «На Донеччині Січеславські десантники пострілом з ПЗРК «Ігла» знищили ворожий вертоліт КА-52. Не зупиняємося. Далі буде», – йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, станом на сьогодні від початку повномасштабного вторгнення російські війська втратили в Україні близько 31150 осіб, 210 літаків та 175 гелікоптерів.

    Також раніше з'явилася інформація, що на Луганщині загинув черговий високопоставлений російський військовий командир – генерал-майор Роман Кутузов. Відомо, що Роман Кутузова був виконуючим обов'язки командира 5-ї загальновійськової армії, яка дислокувалася в Уссурійську.

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    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Українські військові «приземлили» черговий вертоліт рашистів