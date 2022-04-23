Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)

За минулу добу рашисти обстріляли житлову інфраструктуру Луганщини 12 разів

Російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня 12 разів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік», – розповів Гайдай.

Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури – зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

Нагадаємо, у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

Нагадаємо, в одному з будинків Сєвєродонецька на Луганщині піротехніки виявили авіаційну ракету, що не розірвалася.

До слова, за минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.