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    Події в Україні

    Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)

    Окупанти постійно накривають вогнем багатоповерхівки та приватні будинки Попасної&nbsp; - Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)
    Окупанти постійно накривають вогнем багатоповерхівки та приватні будинки Попасної 
    фото: Сергій Гайдай/Telegram

    За минулу добу рашисти обстріляли житлову інфраструктуру Луганщини 12 разів

    Російська армія обстрілювала житлову інфраструктуру Луганщини протягом 22 квітня 12 разів. Про це повідомив начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

    «Найбільше дісталося Попасній. Крім того, що в місті декілька тижнів тривають вуличні бої, російська армія постійно накриває вогнем багатоповерхівки та приватні будинки. Тільки за учора місцеві жителі витримали п’ять артилерійських атак ворога. Щоправда, витримали не всі. Так, увечері загинув 66-річний попаснянин, його жінку поранено. Також у цьому місті отримав несумісні з життям поранення ще один чоловік», – розповів Гайдай.

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    Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)
    Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)
    Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)

    Щодо пошкоджень цивільної інфраструктури – зафіксовані руйнування будинків в Попасній, Лисичанську та Новодружеську.

    Нагадаємо, у Луганській області російським загарбникам попри безперервні атаки, не вдалося прорватися ні в Рубіжному, ні в Попасній.

    Нагадаємо, в одному з будинків Сєвєродонецька на Луганщині піротехніки виявили авіаційну ракету, що не розірвалася.

    До слова, за минулу добу уражено 15 повітряних цілей російських окупантів. Про це повідомило Командування Повітряних Сил Збройних Сил України.

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    Теги: росія окупанти армія війна Генштаб військові Україна чоловік місто окупація час Сергій Гайдай #stoprussia
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    Дві людини загинули під час обстрілів у Попасній – місто під щільним вогнем (фото)