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    Події в Україні

    «Азов» показав життя маріупольських дітей у бункері «Азовсталі»(відео)

    Військові принесли їжу та солодощі дітям - «Азов» показав життя маріупольських дітей у бункері «Азовсталі»(відео)
    Військові принесли їжу та солодощі дітям
    фото: скріншот із відео

    Люди перебувають у підвалах та укриттях уже кілька місяців поспіль

    Полк «Азов» показав, як піклується про цивільних, що перебувають в укриттях на заводі «Азовсталь». Відповідне відео захисники виклали на YouTube.

    Зокрема, військові принесли їжу та солодощі дітям, поспілкувалися з малечею.

    Люди перебувають у підвалах та укриттях уже кілька місяців поспіль. Кажуть, мріють лише про одне – побачити сонце та подихати свіжим повітрям. Діти також просять повернути їх додому.

    «Хочемо повернутися додому, живими. Хочемо побачити своїх рідних», – кажуть дітлахи бійцям.

    Тим часом, Росія відмовляється відкрити гуманітарний коридор, щоб була змога евакуювати мирних маріупольців.

    На даний час у знищеному окупантами Маріуполі перебуває 120 тис. населення. Ворог влаштовує примусову депортацію, а евакуаційна місія не може потрапити у місто. За час війни загинуло більше 20 тисяч мешканців Маріуполя.

    20 квітня гуманітарним коридором із Маріуполя вдалося виїхати чотирьом евакуаційним автобусам.

    Засновник і перший командир полку «Азов» Андрій Білецький вважає, що звільнити Маріуполь від російської окупації вдасться після успішної битви за Донбас.

    Також радник мера Маріуполя Петро Андрющенко опублікував відео, на якому можна побачити, що окупанти завдають ударів не лише надпотужними бомбами по Азовсталі, але продовжують хаотичне завдання ударів по житловому сектору з артилерії та танків.

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    Теги: Маріуполь росія окупанти Донбас діти війна Азов військові Україна солодощі місто YouTube населення окупація радник час #stoprussia
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    «Азов» показав життя маріупольських дітей у бункері «Азовсталі»(відео)