Українські захисники збили ворожий вертоліт

38 зенітно-ракетний полк ЗСУ «відмінусував» один російський гвинтокрил

Збройні сили України продовжують активно ліквідовувати техніку окупантів. Зранку на Великдень вони поцілили ворожий гелікоптер. Про це повідомив речник голови Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук.

38 зенітно-ракетний полк ЗСУ «відмінусував» один російський гвинтокрил.

«Благодатний вогонь зійшов на гвинтокрил антихристів», – написав Братчук.

Нагадаємо, що угрупованням Повітряних Сил Збройних Сил України, разом з іншими зенітними підрозділами Сил оборони за попередню добу знищено 17 повітряних цілей: 9 БПЛА, 3 літаки та 5 крилатих ракет.

Раніше Збройні сили України провели успішну операцію в Херсонській області, знищивши півсотні російських офіцерів.

Уночі 18 квітня радник голови Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що ЗСУ завдали чергового – вже 16 – удару по окупантах на аеродромі в Чорнобаївці, що на Херсонщині.

«Низька хмарність і щільний дощ не завадили точному враженню позицій реактивних систем залпового вогню противника і щойно оновлених ним складів із ракетними боєприпасами у Чорнобаївці. Зважаючи на тривалу детонацію, 16-й епізод серіалу «Чорнобаївка» таки відбувся.

Раніше Арестович пояснив, чому рашисти постійно пхаються в Чорнобаївку.

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