Крутіше за Чорнобаївку: Арестович розповів про новий успіх українських захисників

ЗСУ «накрили» командний пункт росіян, там було близько 50 офіцерів

Збройні сили України провели успішну операцію в Херсонській області, знищивши півсотні російських офіцерів. Про це повідомив радник глави Офісу президента Олексій Арестович в ефірі у Марка Фейгіна.

Він зауважив, що це крутіше за Чорнобаївку.

«Із приємних новин: ми накрили передовий командний пункт армійського рівня в Херсонській області. Там було близько 50 старших російських офіцерів. Доля їх не відома, але вибухало довго», – розповів Арестович.

Він також визнав, що окупантам за добу вдалося просуватися на «пару кілометрів» на Запорізькому та Ізюмському напрямках.

«Тут питання: вони просунулися, тому що наших перемогли, або тому, що наші відійшли і дали їм зайти? Це все кілометрові просування, які не відповідають ні духу, ні букві заявлених цілей «операції» і тим паче п’ятого-шостого дня її розвитку», – сказав Арестович.

Нагадаємо, раніше Арестович назвав чотири «ворога» російської армії на Донбасі.

Також радник очільника ОП заявляв, що зараз росіяни почали другу фазу війни, яка визначить третю, що може піти за трьома сценаріями. За його словами, противник почав активну фазу наступу на сході України з намаганням оточити українські війська в районі Ізюма, а також на південь, в напрямку Волновахи.