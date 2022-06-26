ЗСУ збили ще один «Алігатор» ворогів

Російський вертоліт Ка-52 долітався

В Україні у неділю, 26 червня, збили російський вертоліт Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє Командування повітряних сил ЗСУ.

Російський розвідувально-ударний вертоліт збили миколаївські десантники з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

«Підрозділом протиповітряної оборони 79 окремої десантно-штурмова бригади Миколаєва з з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» збито російський розвідувально-ударний вертоліт Ка-52 «Алігатор», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про те, що на півдні України український захисник за допомогою ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор».

Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» – це найновіша одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.

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