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    Події в Україні

    Бійці територіальної оборони приземлили ворожий гелікоптер (відео)

    Ми-35М &ndash; російський транспортно-бойовий вертоліт розробки ОКБ Міля та ВАТ &laquo;Роствертол&raquo; - Бійці територіальної оборони приземлили ворожий гелікоптер (відео)
    Ми-35М – російський транспортно-бойовий вертоліт розробки ОКБ Міля та ВАТ «Роствертол»
    фото скріншот відео

    Після влучання ракети, вертоліт сил РФ загорівся та впав у поле

    У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

    Російський вертоліт уразили бійці 231-го Дніпропетровського батальйону територіальної оборони. Повідомлено, що українські бійці збили вертоліт з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

    Варто зазначити, що російський вертоліт Ми-35М летів на малих висотах для уникнення влучання ракет. За російського авіаційною машиною спостерігали з пунктів спостереження.

    Після влучання ракети, вертоліт Повітряно‑космічних сил РФ зайнявся вогнем та впав у поле. Імовірно, російські льотчики не змогли залишити місце падіння вертольота Ми-35М та загинули.

    Ми-35М – російський транспортно-бойовий вертоліт розробки ОКБ Міля та ВАТ «Роствертол». Випускається як на експорт, так і для потреб Міноборони Росії.

    Призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десанту та евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці.

    Як раніше повідомлялося, ЗСУ збили унікальний російський вертоліт для VIP-перевезень. До слова, на Донеччині українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер російської армії – хвалений російською пропагандою «легендарний» КА-52.

    Теги: росія окупанти ЗСУ Міноборони війна вертоліт Україна окупація #stoprussia
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    Бійці територіальної оборони приземлили ворожий гелікоптер (відео)