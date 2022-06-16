Бійці територіальної оборони приземлили ворожий гелікоптер (відео)

Після влучання ракети, вертоліт сил РФ загорівся та впав у поле

У Донецькій області бійці територіальної оборони України збили російський військовий вертоліт. Про це повідомляють Сухопутні війська ЗС України у Facebook.

Російський вертоліт уразили бійці 231-го Дніпропетровського батальйону територіальної оборони. Повідомлено, що українські бійці збили вертоліт з переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла».

Варто зазначити, що російський вертоліт Ми-35М летів на малих висотах для уникнення влучання ракет. За російського авіаційною машиною спостерігали з пунктів спостереження.

Після влучання ракети, вертоліт Повітряно‑космічних сил РФ зайнявся вогнем та впав у поле. Імовірно, російські льотчики не змогли залишити місце падіння вертольота Ми-35М та загинули.

Ми-35М – російський транспортно-бойовий вертоліт розробки ОКБ Міля та ВАТ «Роствертол». Випускається як на експорт, так і для потреб Міноборони Росії.

Призначений для знищення бронетанкової техніки, вогневої підтримки підрозділів сухопутних військ, десанту та евакуації поранених, а також перевезення вантажів у кабіні і на зовнішній підвісці.

Як раніше повідомлялося, ЗСУ збили унікальний російський вертоліт для VIP-перевезень. До слова, на Донеччині українські військовослужбовці знищили ще один гелікоптер російської армії – хвалений російською пропагандою «легендарний» КА-52.