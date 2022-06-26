Український воїн з «Ігли» приземлив гелікоптер окупантів

З підбитого «Алігатора» повалив густий чорний дим

Український захисник за допомогою ПЗРК «Ігла» збив російський гелікоптер Ка-52 «Алігатор». Про це повідомляє пресслужба Міноборони.

«Наш розрахунок заступив на бойове чергування. Приблизно о восьмій годині ранку, зі сторони противника в небі з’явилося три ворожі Ка-52. Коли вертольоти наблизилися, я навів на ціль свій ПЗРК «Ігла», і здійснив пуск. Ракета влучила у «вертушку». З підбитого «Алігатора» повалив густий чорний дим», – розповів військовослужбовець 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗСУ Назар.

Гелікоптер Ка-52 «Алігатор» – це найновіша одиниця російської бойової авіації, що випускається з 2008 року, має на озброєнні гарматну установку з лазерною системою наведення, протитанковий ракетний комплекс, авіабомби та іншу зброю.



