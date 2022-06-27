Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото)

Москва буде нагороджувати військових за війну в Україні

Росгвардія затвердила пам'ятну медаль «Учаснику «спеціальної військової операції». Відповідний наказ опубліковано 27 червня на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пишуть російські медіа.

Згідно з документом, нагорода вручатиметься військовослужбовцям та особам, які проходять службу в Росгвардії та мають спеціальні звання поліції, а також держслужбовцям та працівникам відомства, які брали участь у війні в Україні.

Медаль за вбивство українців

На лицьовій стороні медалі зображено військовослужбовця з автоматом, за його спиною – латинська буква «Z». Над бійцем півколом розташований напис «Учаснику «спеціальної військової операції». На зворотному боці нанесено емблему Росгвардії.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали: 34230 осіб особового складу та 1496 танків.

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