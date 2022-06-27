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  4. Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото)
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    Політика

    Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото)

    Росіяни пишаються своїми діями в Україні - Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото)
    Росіяни пишаються своїми діями в Україні
    фото з відкритих джерел

    Москва буде нагороджувати військових за війну в Україні

    Росгвардія затвердила пам'ятну медаль «Учаснику «спеціальної військової операції». Відповідний наказ опубліковано 27 червня на офіційному інтернет-порталі правової інформації, пишуть російські медіа.

    Згідно з документом, нагорода вручатиметься військовослужбовцям та особам, які проходять службу в Росгвардії та мають спеціальні звання поліції, а також держслужбовцям та працівникам відомства, які брали участь у війні в Україні.

    Медаль за вбивство українців

    Медаль за вбивство українців

    На лицьовій стороні медалі зображено військовослужбовця з автоматом, за його спиною – латинська буква «Z». Над бійцем півколом розташований напис «Учаснику «спеціальної військової операції». На зворотному боці нанесено емблему Росгвардії.

    Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ загальні бойові втрати противника з 24.02 по 22.06 орієнтовно склали: 34230 осіб особового складу та 1496 танків.

    Британська розвідка назвала втрати бойовиків «ДНР» у війні проти України.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Росія затвердила медаль за вбивство українців (фото)