  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    Український рекордсмен створив незвичний портрет Зеленського (відео)

    Олександр Іванчак хотів подарувати президенту трохи позитивних емоцій - Український рекордсмен створив незвичний портрет Зеленського (відео)
    Олександр Іванчак хотів подарувати президенту трохи позитивних емоцій
    фото: скріншот із відео

    Олександр Іванчак із Дніпра виклав зображення президента України із кубиків Рубіка

    Рекордсмен України зі збирання кубика Рубіка Олександр Іванчак створив портрет президента Володимира Зеленського. Відповідне відео Іванчак виклав в Instagram.

    Посмотреть эту публикацию в Instagram

    Публикация от Александр Иванчак (@alex_ivanchak)

    Відеозапис із процесом створення портрета українського лідера вже набрав майже 400 тисяч переглядів.

    «Людина, яка побудує новий світ. Друзі, відмічаємо, ділимось. Може і Володимир побачить, ми зможемо подарувати йому добрі емоції навіть зараз. Слава Україні!», – написав Іванчак.

    2021 року Олександр Іванчак із Дніпра встановив рекорд зі збирання кубика Рубіка наосліп. Для того, щоб зібрати головоломку, хлопцеві знадобилося 16 секунд.

    Раніше він також збирав такі зображення з Майклом Джексоном, Віллом Смітом, Кріштіану Роналду, персонажами з «Гаррі Поттера» й іншими зірками.

    Раніше Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. Це – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи.

    Раніше Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України.

    Читайте також:

    Теги: росія окупанти Польща війна рекорд Україна Instagram окупація Кріштіану Роналду #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Український рекордсмен створив незвичний портрет Зеленського (відео)