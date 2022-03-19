Український рекордсмен створив незвичний портрет Зеленського (відео)

Олександр Іванчак із Дніпра виклав зображення президента України із кубиків Рубіка

Рекордсмен України зі збирання кубика Рубіка Олександр Іванчак створив портрет президента Володимира Зеленського. Відповідне відео Іванчак виклав в Instagram.

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Відеозапис із процесом створення портрета українського лідера вже набрав майже 400 тисяч переглядів.

«Людина, яка побудує новий світ. Друзі, відмічаємо, ділимось. Може і Володимир побачить, ми зможемо подарувати йому добрі емоції навіть зараз. Слава Україні!», – написав Іванчак.

2021 року Олександр Іванчак із Дніпра встановив рекорд зі збирання кубика Рубіка наосліп. Для того, щоб зібрати головоломку, хлопцеві знадобилося 16 секунд.

Раніше він також збирав такі зображення з Майклом Джексоном, Віллом Смітом, Кріштіану Роналду, персонажами з «Гаррі Поттера» й іншими зірками.

Раніше Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. Це – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи.

Раніше Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України.

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