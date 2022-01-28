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    Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

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    У парламенті Норвегії номінували Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року - Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру
    У парламенті Норвегії номінували Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року
    фото: Global Look Press

    Норвезькі депутати Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022

    Норвезькі депутати номінували колишню кандидатку у президенти Білорусії та лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року. Про це у своєму Twitter повідомив її радник Франак Вячорка.

    «Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022», – написав він у соцмережі.

    Він додав, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.

    До слова, Нобелівську премію миру за 2021 рік було присуджено філіппінській журналістці Марії Рессе та головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову.

    Зазначимо, що на премію претендували 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій. Серед фаворитів називали екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.

    Теги: Білорусь депутат партії Нобелівська премія Twitter Світлана Тихановська
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    Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру