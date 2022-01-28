Білоруську опозиціонерку Тихановську висунули на Нобелівську премію миру

У парламенті Норвегії номінували Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року

Норвезькі депутати Боллестад та Елвенес номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022

Норвезькі депутати номінували колишню кандидатку у президенти Білорусії та лідерку білоруської опозиції Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022 року. Про це у своєму Twitter повідомив її радник Франак Вячорка.

«Норвезькі парламентарі Олауг Боллестад (лідерка Християнсько-демократичної партії Норвегії) та Хорек Елвенес (депутат Консервативної партії) номінували Світлану Тихановську на Нобелівську премію миру 2022», – написав він у соцмережі.

Він додав, що це є визнанням для всіх білорусів, які продовжують боротися за свободу.

Norwegian Parliamentarians @OBollestad (leader of Christian Democratic Party @krfnorge) and @HarekElvenes (Conservative Party @Hoyre) nominated Sviatlana @Tsihanouskaya for the Nobel Peace Prize 2022. It is a recognition for all Belarusians who continue fighting for freedom pic.twitter.com/vTq61EtDD4 — Franak Viačorka (@franakviacorka) January 28, 2022

До слова, Нобелівську премію миру за 2021 рік було присуджено філіппінській журналістці Марії Рессе та головному редактору «Нової газети» Дмитру Муратову.

Зазначимо, що на премію претендували 329 кандидатів, в тому числі 95 організацій. Серед фаворитів називали екоактивістку Грету Тунберг і засуджених російськими та білоруськими властями опозиціонерів Олексія Навального та Світлану Тихановську.