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    Події в Україні

    В Україні розпочали роботу табори для військовополонених: хто за них відповідає

    Ірина Венедіктова запевнила, що до полонених росіян ставляться добре - В Україні розпочали роботу табори для військовополонених: хто за них відповідає
    Ірина Венедіктова запевнила, що до полонених росіян ставляться добре
    фото з відкритих джерел

    Україна проявляє себе як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору

    В Україні вже функціонують табори для полонених військових російської окупаційної армії. Цю інформацію у інтерв’ю BBC підтвердила генеральна прокурорка Ірина Венедіктова.

    «Вже є. Ми над цим попрацювали. Вони є, тому що цього, знову ж таки, вимагає Женевська конвенція. Я хочу, щоб ми були дуже відкриті. Ми працювали в межах міжнародного гуманітарного права, нашого національного законодавства і не переходили якісь межі, щоб потім до нас були питання...

    Щодо військовополонених – навіть медична допомога їм надається майже на (тому самому) рівні, як надається нашим хлопцям.

    Тому я вважаю, що ми себе проявляємо як цивілізована країна, яка дає відсіч агресору, але сама не стає агресором», – сказала генпрокурорка.

    Водночас Ірина Венедіктова не назвала кількість полонених російських військових, заявивши, що це питання не належить до її компетенції. За полонених відповідає спеціально створений правоохоронний орган – Військова служба правопорядку.

    Раніше повідомлялося, що Офіс генерального прокурора відкриває окремий напрямок для розслідування сексуальних злочинів, вчинених російськими окупантами.

    Нещодавно президент Володимир Зеленський поспілкувався з прокурором Міжнародного кримінального суду Карімом Ханом. Він повідомив Хану, що Україна взяла в полон близько тисячі російських військовослужбовців.

    Головний прокурор Міжнародного кримінального суду у Гаазі Карім Хан вирішив почати розслідування щодо скоєння Росією воєнного злочину й злочину проти людства в Україні.

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    В Україні розпочали роботу табори для військовополонених: хто за них відповідає