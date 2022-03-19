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    Події в Україні

    Настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть непідйомними – Зеленський (відео)

    Глава держави каже, що пора провести зустріч із главою Кремля - Настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть непідйомними – Зеленський (відео)
    Глава держави каже, що пора провести зустріч із главою Кремля
    скріншот із відео

    Звернення президента України за підсумками 23-го дня війни

    Уночі 19 березня президент України Володимир Зеленський виступив із традиційним відеозверненням до українського народу.

    «Змістовні переговори про мир і безпеку для України – це єдиний шанс для Росії зменшити шкоду від власних помилок. Настав час зустрічатися. Час говорити. Настав час відновлювати територіальну цілісність і справедливість для України. Інакше втрати Росії будуть такими, що вам не вистачить і кількох поколінь, щоб піднятися», – сказав президент.

    Нагадаємо, Зеленський заявив, що Україна отримає новий «макрофін».

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    Теги: росія окупанти війна Володимир Зеленський Україна президент окупація #stoprussia
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    Настав час зустрічатися, інакше втрати Росії будуть непідйомними – Зеленський (відео)