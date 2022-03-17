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    Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру

    Українці на чолі з главою держави&nbsp;борються за збереження демократії та самоврядування - Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру
    Українці на чолі з главою держави борються за збереження демократії та самоврядування
    фото: Офіс президента

    Ініціаторами висування стали європейські політики

    Володимира Зеленського та народ України висунули на Нобелівську премію миру. Це – ініціатива групи чинних та колишніх політиків країн Європи. Вони написали лист до Нобелівського комітету ще 11 березня. Втім, аби прийняти заклик, потрібно буде переглянути процедуру номінації.

    Підписанти цього листа наголосили, що відважний народ України бореться за збереження демократії та самоврядування. Це роблять усі – від демократичного обраного президента Зеленського, до чоловіка, якому зі сльозами на очах доводитися прощатися з рідними та йти захищати свою країну від загарбників.

    «Весь народ України піднявся на спротив силам авторитаризму. Ми віримо, що зараз саме час показати українцям, що світ на їхньому боці», – мовиться у зверненні.

    Офіційно кандидатури на Нобелівську премію миру, як і зазвичай, можна було подавати до 1 лютого. Втім, європейські політики просять повторно відкрити цю процедуру – до 31 березня.

    «Ми розуміємо, що це порушення процедури, але віримо, що воно виправдане через поточну безпрецедентну ситуацію. Наш демократичний обов’язок – протистояти авторитаризму та підтримувати народ, який бореться за демократію та своє право на самоврядування», – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, Польща висунула Жадана на Нобелівську премію з літератури.

    Раніше Нобелівські лауреати підписали лист на підтримку України.

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    Теги: росія окупанти війна Нобелівська премія Україна самоврядування окупація #stoprussia
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    Зеленський та народ України висунуті кандидатами на Нобелівську премію миру