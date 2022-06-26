Пол Маккартні вийшов на сцену фестивалю з прапором України

На фестивалі також виступили українські гурти

Культовий британський музикант та співзасновник гурту The Beatles Пол Маккартні вийшов на сцену британського фестивалю «Гластонбері» з українським прапором. Про це повідомляє BBC.

Як зазначає видання, для українських музикантів, які брали участь у фестивалі ця подія мала більше значення, ніж просто жест.

Лідери українських гуртів DhakaBrakha та Kalush Orchestra, які також виступили на фестивалі, подякували британському музиканту за таку підтримку.

«Для солдатів, для людей в Україні та в усьому світі, коли ваші великі зірки тебе підтримують і розуміють, це свідчить про те, що на твоєму боці правда. Це дає нам натхнення триматися», – зазначив учасник гурту DhakaBrakha Марко Галаневич.

«Багато людей стежать за своїми кумирами та слухають їх, тому коли такі суперзірки, як він, висловлюють свою підтримку Україні, вони дійсно допомагають нам просувати нашу справу», –зауважив фронтмен гурту Kalush Orchestra Олег Псюк.

Нагадаємо, британський музикант не вперше висловлює свою підтримку Україні. Раніше Пол Маккартні на концерті в США вийшов на сцену з українським прапором.