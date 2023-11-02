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Українці створили комплекс, який здатен пригнічувати глобальну супутникову систему РФ (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Українці створили комплекс, який здатен пригнічувати глобальну супутникову систему РФ (відео)
Комплекс РЕБ не дозволяє дронам та коптерам передавати дані та отримувати команди
фото: скрін із відео

Комплекс створює «захисний купол» до 600 м навколо себе

В Україні розробили комплекс радіоелектронної боротьби Piranha AVD 360, який допоможе ефективніше захищати бронетехніку та особовий склад ЗСУ від ворожих дронів. Про це повідомив віце-прем’єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Федоров зазначив, що комплекс створює «захисний купол» до 600 м навколо себе і не дозволяє дронам отримувати команди та передавати дані.

У результаті безпілотник або здійснює аварійну посадку, або безконтрольно падає.

«Також Piranha пригнічує системи супутникової навігації, наприклад, російську ГЛОНАСС. Зараз система успішно пройшла польові випробування й готова до серійного виробництва», – додав міністр.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: росія Міністерство цифрової трансформації України Україна війна

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