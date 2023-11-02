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ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ приземлили ще один ворожий штурмовик
фото ілюстративне

РФ за добу втратила на Таврійському напрямку 360 осіб

Українські захисники знову знищили ворожий літак. Про це повідомив командувач командувач оперативно-стратегічного угруповання військ «Таврія» генерал Олександр Тарнавський.

«Знищено літак – штурмовик Су-25», – йдеться в повідомленні.

Загалом, на таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень та здійснив 959 артобстрілів.

Крім того, Тарнавський зазначив, що наші воїни стійко тримають оборону на авдіївському напрямку. Безуспішними були наступальні дії противника в районах Новокалинового, Авдіївки, Опитного та Первомайського. Підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ Таврія протягом доби виконали 1068 вогневих завдань.

Загальні втрати ворога склали 360 осіб.

Знищено 40 одиниць військової техніки. Зокрема, шість танків, 11 ББМ, сім артсистем, літак штурмовик Су-25, шість БпЛА, вісім автомобілів, одну одиницю спецтехніки.

Водночас, триває ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три – по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: ЗСУ війна окупанти літак

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