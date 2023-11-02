Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину

Рашисти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки

Російські загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку. У ЗСУ припускають, що ворог має намір перегрупуватися. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

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«Кількість штурмів там (в Авдіївці – «Главком») дещо зменшилася, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збито ще один штурмовик Су-25 на Донеччині», – сказав він.

Зазначається, що ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно, він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі.

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Крім того, Штупун додав, що окупанти вели наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського, але безрезультатно. На цьому напрямку за добу ЗСУ відбили сім атак ворога.

Також рашисти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки. Тут Сили оборони за добу відбили понад 20 атак.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.