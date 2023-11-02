Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Кількість штурмів в Авдіївці дещо зменшилася
фото ілюстративне

Рашисти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки

Російські загарбники послабили атаки на Авдіївському напрямку. У ЗСУ припускають, що ворог має намір перегрупуватися. Про це повідомив речник Таврійського напрямку Олександр Штупун в ефірі телемарафону.

«Кількість штурмів там (в Авдіївці – «Главком») дещо зменшилася, загалом на Таврійському напрямку ворог завдав 14 авіаударів, провів 30 бойових зіткнень і здійснив 959 обстрілів. Збито ще один штурмовик Су-25 на Донеччині», – сказав він.

Зазначається, що ворог продовжує спроби оточити Авдіївку, але наразі не так активно, він має поповнити втрати, перегрупуватися, щоб мати змогу діяти далі.

Крім того, Штупун додав, що окупанти вели наступальні дії в районах Сєвєрного і Первомайського, але безрезультатно. На цьому напрямку за добу ЗСУ відбили сім атак ворога. 

Також рашисти намагалися прорвати оборону у районі Мар'їнки. Тут Сили оборони за добу відбили понад 20 атак.

Нагадаємо, триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Теги: війна Авдіївка окупанти росія

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Авдіївка – епіцентр важких боїв
Штурм Авдіївки. Окупанти готують третю хвилю
Сьогодні, 09:02
Війська РФ готуються до нової хвилі атак, попри значні втрати
Російські війська готуються до нової хвилі атак на Авдіївку – ISW
Сьогодні, 06:22
Оператори 3-го полку за допомогою БпЛА знищили ремонтну машину росіян і пошкодили танк Т-90 «Прорив»
Авдіївка: воїни ССО знищили російський танк «Прорив» (відео)
Вчора, 08:33

Події в Україні

Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
Жертв може бути вдесятеро більше: що відомо про загиблих у Маріуполі
У російській ракеті для «С-400» знайдено іноземні компоненти
У російській ракеті для «С-400» знайдено іноземні компоненти
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
Херсон: унаслідок обстрілу пошкоджений об'єкт критичної інфраструктури, зникло світло
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Росіяни послабили атаки на Авдіївку: ЗСУ назвали причину
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
Правоохоронці заблокували діяльність проросійської псевдорелігійної секти «АллатРа» (відео)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)
На Київщині виявлено унікальні золоті прикраси часів Гетьманщини (фото)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
12K
Німеччина спростила умови працевлаштування українських біженців
6679
Ілон Маск уже визначив переможця у війні РФ проти України
5535
Держдеп США зробив заяву щодо подальшої підтримки України
4913
Рашисти знову стягують до України стару військову техніку (відео)
4531
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
4450
Мер Львова показав щемливі фото Личаківського кладовища

Новини

Росгвардія вербує ПВК «Вагнер»: будуть працювати на окупованих територіях України
Сьогодні, 07:20
Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті
Сьогодні, 07:12
США і Китай домовилися про зустріч лідерів, удар Ізраїлю по Газі: головне за ніч
Сьогодні, 06:50
Хмарно та переважно без опадів: прогноз погоди на 2 листопада
Сьогодні, 05:01
2 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Ворог провалив штурм на п’ятьох напрямках: як пройшов день на фронті
Вчора, 19:45

Прес-релізи

Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
Стартує набір в політичну школу для молоді «LEAD:UA»
27 жовтня, 11:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту