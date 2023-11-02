Понад пів сотні запеклих боїв: дані Генштабу про ситуацію на фронті

Оперативна інформація про ситуацію на фронті станом на ранок 2 листопада

Триває 617-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 57 бойових зіткнень. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у ранковому зведенні 2 листопада.

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Ворожі удари по Україні

За добу ворог завдав п’ять ракетних та 75 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Авіаційних ударів зазнали: Петропавлівка, Куп'янськ, Курилівка, Степова Новоселівка, Чернещина Харківської області; Серебрянське лісництво Луганської області; Верхньокам'янське, Виїмка, Спірне, Веселе, Іванівське, Калинове, Новоолександрівка, Семенівка, Орлівка, Ласточкіне, Авдіївка, Красногорівка, Мар'їнка, Новомихайлівка Донецької області; Новоселівка, Новоданилівка, Роботине Запорізької області; Новокаїри, Червоний Маяк, Новоберислав, Берислав, Козацьке, Львове, Іванівка Херсонської області.

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Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

Оперативна обстановка на напрямках

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Білгородській області.

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі населених пунктів Синьківка, Іванівка Харківської області та Стельмахівка Луганської області, де наші захисники відбили десять атак противника.

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На Лиманському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Бахмутському напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення біля Хромового, Кліщіївки та Андріївки. Тут наші захисники відбили 15 атак противника. Водночас загарбники вели безуспішні штурмові дії в районі Південного Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації не полишає спроб оточити Авдіївку, але наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи окупантам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника в районах населених пунктів Сєверне та Первомайське Донецької області, де Силами оборони відбито сім атак ворога.

На Мар’їнському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут українські воїни відбили понад 20 атак.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії поблизу Старомайорського Донецької області.

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На Запорізькому напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

На Херсонському напрямку наші воїни ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Успішні удари ЗСУ по ворожих позиціях

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала дев’ять ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та три - по зенітно-ракетних комплексах противника.

Підрозділи ракетних військ уразили п’ять радіолокаційних станцій, два склади боєприпасів, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два пункти управління, три зенітно-ракетних комплекси та 11 артилерійських засобів противника.