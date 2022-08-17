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«Укравтодор» потролив відпочивальників в окупованому Криму 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Укравтодор» потролив відпочивальників в окупованому Криму 
Росіяни наввипередки тікають із Криму, українці кепкують із такого поспіху
Укравтодор

«Пора звалювати, мамулічки і папулічки» 

Кількість охочих виїхати з окупованого Криму після вчорашніх вибухів під Джанкоєм стрімко зросла. Однак люди не можуть цього зробити через введені окупаційною владою обмеження. У зв'язку з небувалим ажіотажем компанія «Укравтодор» пожартувала зі спроб відпочивальників так швидко перервати відпустки на загарбаному півострові.  

У соцмережах «Укравтодору» розмістили оголошення-попередження про ускладнення руху на автодорозі М17 Херсон–Джанкой–Феодосія–Керч.  

Причиною ускладнення вказано «втечу російських щурів». Також втікачам написали рекомендацію від «дорожників»: «Окупанти, якщо у вас в дорозі закінчиться паливо, ви завжди можете використати весла».

Нагадаємо, про детонацію боєприпасів на військовому складі на півночі загарбаного Криму стало відомо вранці 16 серпня.

Також з'явилася інформація, що потяги, що прямували з окупованого півдня України до окупованого Криму, були призупинені після ранкових вибухів поблизу Джанкоя.

Як відомо, росіяни масово почали тікати з окупованого Криму після вибухів поблизу Новофедорівки, які сталися 9 серпня. Біля Кримського мосту одразу утворився величезний корок.

А вже сьогодні загарбники визнали: під Джанкоєм можливі нові вибухи.

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Теги: Кримський міст Крим вибух

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