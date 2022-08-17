Британська розвідка повідомила, як вплинуть вибухи в Криму на дії окупантів

Російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму

За даними британської розвідки, в Джанкої і Гвардійському, де вчора лунали вибухи, розташовані два найважливіших російських військових аеродрому в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України.

«Джанкой і Гвардійське є домом для двох найважливіших російських військових аеродромів в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним та залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України», – йдеться у повідомленні розвідки.

Російські та українські офіційні особи визнали, що 16 серпня під Джанкоєм на півночі Криму вибухнув склад боєприпасів. Там же були пошкоджені прилегла залізниця і електрична підстанція. Крім того, за повідомленнями російських ЗМІ, дим піднімався біля авіабази в Гвардійському в центрі Криму.

«Причина цих інцидентів і масштаби збитку поки не ясні, але російське командування, швидше за все, буде все більше стурбоване очевидним погіршенням ситуації з безпекою в Криму, який служить тиловою базою для окупантів», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, на думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, вчорашні вибухи під Джанкоєм серйозно пошкодили російську логістику. Під «удар» потрапили угруповання ворога на півдні Запорізької та заході Херсонської областей.

Нагадаємо, 16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське.

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