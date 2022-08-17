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Вибухи під Джанкоєм: склад боєприпасів окупантів детонував добу

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Вибухи під Джанкоєм: склад боєприпасів окупантів детонував добу
Про детонацію снарядів російські пропагандисти писали вранці 16 серпня
фото з відкритих джерел

Про постраждалих і ступінь пошкоджень складу не повідомляється.

 

Після серії вибухів, розриви боєприпасів на складі окупантів під Джанкоєм в Криму припинилися аж через добу. Про це повідомляють пропагандистські ЗМІ.

«Розриви боєприпасів на складі військового призначення під Джанкоєм на півночі Криму припинилися», – йдеться в повідомленні видання.

Про детонацію снарядів російські пропагандисти писали вранці 16 серпня. Про постраждалих і ступінь пошкоджень складу не повідомляється.

На думку аналітиків з американського Інституту вивчення війни, вчорашні вибухи під Джанкоєм серйозно пошкодили російську логістику. Під «удар» потрапили угруповання ворога на півдні Запорізької та заході Херсонської областей.

Нагадаємо, 16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське.

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Теги: війна Крим вибух

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