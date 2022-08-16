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Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму

Надія Клочко
glavcom.ua
Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму
Росіяни масово ринулися тікати з Криму
фото: скріншот із відео

Окупаційна влада Криму на тлі небувалого ажіотажу скоротила кількість маршрутів поїздів

Кількість охочих виїхати з окупованого Криму після вибухів під Джанкоєм стрімко зросла. Однак люди не можуть цього зробити через введені окупаційною владою обмеження. Про це повідомляють користувачі соцмереж.

Як видно з відео, оприлюднених у мережі, на вокзалі Сімферополя утворилися величезні черги. Попри ажіотаж окупаційна влада Криму скоротила кількість потягів, якими можна виїхати до Росії. Місцевих та туристів відправляють на автобуси та везуть до станції Владиславіка, де уже чекають поїзди.

Російські ЗМІ також повідомляють, що за минулу добу по Кримському мосту в обидві сторони проїхало 38,3 тисячі автомобілів. Такий показник є новим добовим рекордом трафіку.

Також представниця президента України в АРК Таміла Ташева заявила, що 16 серпня на виїзд з Криму утворилися величезні черги.

«Війна от так «несподівано» прийшла в Крим. Окупанти і колонізатори вже тікають з Криму. Сьогодні після чергового необережного поводження з боєприпасами окупантами здетонувало у Джанкойському районі. Люди ховаються по підвалах. На виїзд з Криму величезні черги», – розповіла вона.

Це рекорд. Як росіяни тікають з окупованого Криму фото 1

Як відомо,16 серпня вранці на околицях Джанкоя в тимчасово окупованому Криму місцеві жителі почули звуки вибухів та побачили стовп диму. Попередньо інцидент стався на електропідстанції на території села Майське. За даними українських військових, незадовго до вибухів в районі Джанкоя російські окупанти значно посилили ППО. Російські загарбники на аеродромі під Джанкоєм, де сьогодні пролунали вибухи, зберігали  близько 50 одиниць різної техніки. 

Пізніше міністерство оборони РФ заявило, що причиною вибухів на околицях Джанкоя в окупованому Криму є нібито загоряння на майданчику тимчасового зберігання боєприпасів. Пізніше відомство написало, що все сталося «внаслідок диверсії». 

Також з'явилася інформація, що потяги, що прямували з окупованого півдня України до окупованого Криму, призупинені після ранкових вибухів поблизу Джанкоя. Залізничного сполучення між окупованими територіями більше немає.

Нагадаємо, що росіяни масово почали тікають з окупованого Криму після вибухів поблизу Новофедорівки, які сталися 9 серпня. Біля Кримського мосту одразу утворився величезний корок.

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Теги: Крим вибух росія

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