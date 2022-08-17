Загарбники визнали: під Джанкоєм можливі нові вибухи
Окупанти не можуть погасити наслідки детонації снарядів
Самопроголошений «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про ризик нових вибухів у Джанкойському районі. Про це пишуть російські ЗМІ. За його словами, там зберігаються ризики займання і нових вибухів через два вогнища, що тліють, після детонації снарядів на військовому складі.
До гасіння пожеж у районі детонації окупанти залучать авіацію.
Раніше Аксьонов обіцяв, що найближчим часом розпочнуть роботу «комісії з визначення збитків» внаслідок вибухів. Він також повідомив, що вдалося повністю відновити пошкоджену вибухами ділянку залізниці у Джанкойському районі.
Нагадаємо, про детонацію боєприпасів на військовому складі на півночі загарбаного Криму стало відомо вранці 16 серпня. Внаслідок вибухів нвчебто постраждало двоє людей.
Міноборони країни-терористки заявило, що пожежа та детонація сталися внаслідок диверсії. Також окупанти розповіли, що через вибухи було пошкоджено цивільні об'єкти, серед яких лінії електропередач, житлові будинки, електростанція та залізниця.
Згодом у окупованому Криму розширили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.
До слова, за даними британської розвідки, в Джанкої і Гвардійському, де вчора лунали вибухи, розташовані два найважливіших російських військових аеродрому в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України.
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