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Загарбники визнали: під Джанкоєм можливі нові вибухи 

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Загарбники визнали: під Джанкоєм можливі нові вибухи 
Після вчорашньої «бавовни» досі палають пожежі 
скріншот із відео

Окупанти не можуть погасити наслідки детонації снарядів 

Самопроголошений «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов заявив про ризик нових вибухів у Джанкойському районі. Про це пишуть російські ЗМІ. За його словами, там зберігаються ризики займання і нових вибухів через два вогнища, що тліють, після детонації снарядів на військовому складі.  

До гасіння пожеж у районі детонації окупанти залучать авіацію.

Раніше Аксьонов обіцяв, що найближчим часом розпочнуть роботу «комісії з визначення збитків» внаслідок вибухів. Він також повідомив, що вдалося повністю відновити пошкоджену вибухами ділянку залізниці у Джанкойському районі.  

Нагадаємо, про детонацію боєприпасів на військовому складі на півночі загарбаного Криму стало відомо вранці 16 серпня. Внаслідок вибухів нвчебто постраждало двоє людей.  

Міноборони країни-терористки заявило, що пожежа та детонація сталися внаслідок диверсії. Також окупанти розповіли, що через вибухи було пошкоджено цивільні об'єкти, серед яких лінії електропередач, житлові будинки, електростанція та залізниця.  

Згодом у окупованому Криму розширили режим надзвичайної ситуації регіонального характеру.  

До слова, за даними британської розвідки, в Джанкої і Гвардійському, де вчора лунали вибухи, розташовані два найважливіших російських військових аеродрому в Криму. Джанкой також є ключовим автомобільним і залізничним вузлом, який відіграє важливу роль у постачанні російських операцій на півдні України.

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Теги: ЗМІ Крим вибух

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