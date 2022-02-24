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    Події в Україні

    «Укренерго» спростувало інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі

    В &laquo;Укренерго&raquo; назвали фейком інформацію про відключення електроенергії - «Укренерго» спростувало інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі
    В «Укренерго» назвали фейком інформацію про відключення електроенергії
    фото: НЕК «Укренерго»

    Енергосистема працює в нормальному режимі

    НЕК «Укренерго» спростувала інформацію про обов'язкове відключення електроенергії після 23:00. У компанії заявили, що це фейк і закликали відповідально використовувати електроенергію. Про це повідомляється на сторінці «Укренерго» в Facebook.

    «Важливо і терміново! У соціальних мережах і деяких ЗМІ поширюють фейки про те, що о 23:30 потрібно вимкнути всі прилади та до нуля знизити споживання в будинках. Нібито через підключення нашої електромережі до європейської системи», – йдеться в повідомленні.

    В «Укренерго» зазначають, що саме так і працює ворог і ці заклики спрямовані на те, щоб завдати удару по українській енергосистемі.

    «Укренерго» офіційно спростовує цю інформацію і заявляє, що енергосистема працює в нормальному режимі й буде працювати. Нічого вимикати не потрібно, і ніхто нікуди не підключається вночі!», – підкреслили у відомстві.

    Українців закликали використовувати електроенергію відповідально і не вестися на провокації ворога.

    Як раніше повідомлялося, енергосистема України три дні працюватиме ізольовано.

    Раніше повідомлялося, що компанія «Укренерго» призначила дати триденного випробування Об'єднаної енергосистеми України (ОЕС) в умовах ізольованого режиму.

    Теги: Міноборони армія електроенергія Укренерго
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    «Укренерго» спростувало інформацію про обов'язкове відключення електрики вночі