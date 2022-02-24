Росіяни вже отримали по зубах від наших Збройних Сил
Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави
Отже, що маємо натепер. ЗСУ дають відсіч російським оркам, які лізуть з усіх боків кордону з ерефією. Адже у нас є армія, і вона працює!
Маємо уже серйозні перемоги наших військових:
Сім російських літаків збили.
Три гелікоптери над Гостомелем, ще один над Межигір’ям збили.
Чотири танки під Харковом спалили.
Наступ на Чернігів зупинили.
Маріуполь і Щастя взяли під контроль.
Атаку на острів Зміїний відбили.
Це війна, це вторгнення, і росіяни ще не зупинилися. Але вже отримали по зубах від наших Збройних Сил. Їхнє гарматне м’ясо вже беруть в полон наші військові.
Я пишу це і не можу повірити у те, що це відбувається. Я розумію тих, хто зараз розгублений. І дякую всім, хто зараз уже робить все можливе для допомоги армії.
Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави.
Запишіться в тероборону, якщо маєте можливість.
Допоможіть армії грошима. Допоможіть транспортом, зараз дуже потрібні вантажівки.
Джерело: блог Сергія Притули