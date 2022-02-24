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    Думки вголос

    Росіяни вже отримали по зубах від наших Збройних Сил

    Росіяни потрапили у полон під час боїв за Щастя і Станицю Луганську - Росіяни вже отримали по зубах від наших Збройних Сил
    Росіяни потрапили у полон під час боїв за Щастя і Станицю Луганську

    Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави

    Отже, що маємо натепер. ЗСУ дають відсіч російським оркам, які лізуть з усіх боків кордону з ерефією. Адже у нас є армія, і вона працює!

    Маємо уже серйозні перемоги наших військових:

    Сім російських літаків збили.

    Три гелікоптери над Гостомелем, ще один над Межигір’ям збили.

    Чотири танки під Харковом спалили.

    Наступ на Чернігів зупинили.

    Маріуполь і Щастя взяли під контроль.

    Атаку на острів Зміїний відбили.

    Це війна, це вторгнення, і росіяни ще не зупинилися. Але вже отримали по зубах від наших Збройних Сил. Їхнє гарматне м’ясо вже беруть в полон наші військові.

    Я пишу це і не можу повірити у те, що це відбувається. Я розумію тих, хто зараз розгублений. І дякую всім, хто зараз уже робить все можливе для допомоги армії.

    Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави.

    Запишіться в тероборону, якщо маєте можливість.

    Допоможіть армії грошима. Допоможіть транспортом, зараз дуже потрібні вантажівки.

    Джерело: блог Сергія Притули

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Маріуполь Росія ЗСУ армія війна військові
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    Росіяни вже отримали по зубах від наших Збройних Сил