Росіяни вже отримали по зубах від наших Збройних Сил

Росіяни потрапили у полон під час боїв за Щастя і Станицю Луганську

Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави

Отже, що маємо натепер. ЗСУ дають відсіч російським оркам, які лізуть з усіх боків кордону з ерефією. Адже у нас є армія, і вона працює!

Маємо уже серйозні перемоги наших військових:

Сім російських літаків збили.

Три гелікоптери над Гостомелем, ще один над Межигір’ям збили.

Чотири танки під Харковом спалили.

Наступ на Чернігів зупинили.

Маріуполь і Щастя взяли під контроль.

Атаку на острів Зміїний відбили.

Це війна, це вторгнення, і росіяни ще не зупинилися. Але вже отримали по зубах від наших Збройних Сил. Їхнє гарматне м’ясо вже беруть в полон наші військові.

Я пишу це і не можу повірити у те, що це відбувається. Я розумію тих, хто зараз розгублений. І дякую всім, хто зараз уже робить все можливе для допомоги армії.

Пам’ятайте, кожен із нас зараз може бути корисним для оборони держави.

Запишіться в тероборону, якщо маєте можливість.

Допоможіть армії грошима. Допоможіть транспортом, зараз дуже потрібні вантажівки.

Джерело: блог Сергія Притули

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