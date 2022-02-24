«Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки

Рух поїзда №786/785 Київ-Шостка обмежується до станції Ніжин

Компанія «Укрзалізниця» у зв’язку із ситуацією в країні скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Скасовуються до подальших вказівок поїзди:

№778/777 сполученням Київ-Шостка з 25 лютого в обох напрямках;

№784/783 сполученням Київ-Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки – з 26 лютого;

№780/777 Київ-Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

При цьому рух поїзда №786/785 Київ-Шостка обмежується до станції Ніжин.

Раніше «Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Херсоном та Миколаєвом, а також скасувала поїзди з та до Херсона.

Як раніше повідомлялося, Через повномасштабне військове вторгнення РФ В Україну всі основні аеропорти наразі закрито. Як повідомляє «Украерорух», обслуговування цивільних літаків у повітряному просторі України призупинено.

Щодо залізничного сполучення, як повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram, у курсуванні поїздів міжміського сполучення також відбулися певні зміни:

За даними УЗ, всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.