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    Події в Україні

    «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки

    &laquo;Укрзалізниця&raquo; скасувала поїзди у кількох напрямках - «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки

    «Укрзалізниця» скасувала поїзди у кількох напрямках

    фото з відкритих джерел

    Рух поїзда №786/785 Київ-Шостка обмежується до станції Ніжин

    Компанія «Укрзалізниця» у зв’язку із ситуацією в країні скасовує поїзд Київ-Суми в обох напрямках, а також обмежує рух поїзда Київ-Шостка до станції Ніжин. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

    Скасовуються до подальших вказівок поїзди:

    • №778/777 сполученням Київ-Шостка з 25 лютого в обох напрямках;
    • №784/783 сполученням Київ-Шостка скасовується відправленням з Києва з 25 лютого, з Шостки – з 26 лютого;
    • №780/777 Київ-Суми скасовується з 25 лютого в обох напрямках.

    При цьому рух поїзда №786/785 Київ-Шостка обмежується до станції Ніжин.

    Раніше «Укрзалізниця» обмежила рух потягів між Херсоном та Миколаєвом, а також скасувала поїзди з та до Херсона.

    Як раніше повідомлялося, Через повномасштабне військове вторгнення РФ В Україну всі основні аеропорти наразі закрито. Як повідомляє «Украерорух», обслуговування цивільних літаків у повітряному просторі України призупинено.

    Щодо залізничного сполучення, як повідомляє «Укрзалізниця» у Telegram, у курсуванні поїздів міжміського сполучення також відбулися певні зміни:

    За даними УЗ, всі потяги до Києва та зі столиці, а також поїзди західного напрямку курсують та продовжать відправлятися за графіком.

    Водночас потяги східного спрямування продовжують рух на безпечній швидкості. При цьому можливі уповільнення та зупинки з міркувань безпеки біля станцій, обладнаних укриттями.

    Теги: Росія війна Укрзалізниця Telegram
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    «Укрзалізниця» через російське вторгнення скасовує поїзди до Сум і Шостки