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«Укроборонпром» почав виробляти 152-міліметрові снаряди  

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
«Укроборонпром» почав виробляти 152-міліметрові снаряди  
Ворог відчує українську лють, обіцяє концерн 
фото: Укроборонпром

Українська військова промисловість продовжує нарощувати потужності, аби більш ефективно ліквідовувати ворогів 

У Державному концерні «Укроборонпром» повідомили про початок виробництва ще одного типу снарядів. У понеділок, 21 листопада, в Україні святкують День Гідності та Свободи. З нагоди такої знаменної дати «Укроборонпром» повідомили окупантам «радісну для них» звістку – тепер наша держава вироблятиме більше зброї.

«Багато 152-міліметрових снарядів не буває», – інформують у Державному концерні «Укроборонпром» та вирішили налагодити їхнє виробництво на території нашої держави. 

«Ось вони, 152 мм нашої, української люті. Вже незабаром по всій лінії фронту. Ловіть привіти, окупанти! Привітів буде багато», – написали в пресслужбі структури.

Як відомо, 21 листопада – це також день Десантно-штурмових військ України. Це підрозділи Збройних Сил, зокрема, завдяки яким наша держава не втратила власний суверенітет. 

Нагадаємо, Україна планує виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами-членами НАТО. 

Також вже налагоджене виробництво 120-міліметрових мін.

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Теги: держава окупанти промисловість суверенітет Укроборонпром

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