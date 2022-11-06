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«Укроборонпром» запрацював: артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування

Юрій Лящук
glavcom.ua
«Укроборонпром» запрацював: артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування
Снаряди вже скоро з'являться на полі бою
фото з відкритих джерел

Україна налагодила виробництво снарядів калібру 122- та 152-мм

Оборонно-промисловий комплекс України налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122- та 152-мм. Про це під час брифінгу повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

Також він додав, що вже налагоджене виробництво 120-мм мін.

Роботи були проведені силами Державного концерну «Укроборонпром» та підприємствами, які входять до його складу.

Нові артилерійські снаряди до радянських систем вже пройшли випробування.

«Я маю надію, що протягом декількох місяців вони реалістично збільшать свої об’єми. Зобов’язання вже є. Ми вже випробували їхні вироби, вони працюють і будуть працювати на полі бою», – зазначив міністр оборони України.

Також Олексій Резніков наголосив, що Україна наразі не планує виробляти боєприпаси калібру 155-мм для сучасних артсистем.

Їх у міністерстві сподіваються й надалі отримувати від партнерів.

«Але ми з вами маємо одну українську артустановку 155-го калібру «Богдана». Вона пройшла перші випробування. У нас є прямий діалог з виробниками», – розповідає міністр.

Якщо розвиток цієї української 155-мм артсистеми триватиме, то під неї також буде налагоджено виробництво боєприпасів.

«Поки що снарядів 155-го калібру від наших партнерів нам достатньо», – зазначив Олексій Резніков.

Раніше Резніков розповів, які системи ППО Україна отримає найближчим часом.

Нагадаємо, в Росії виникли складнощі у виробництві своєї зброї.

Раніше повідомлялось, що адміністрація Байдена просить Україну показати відкритість до переговорів з Росією.

Також Арестович назвав реальні цифри мобілізованих росіян.

Додамо, триває 256-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

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Теги: Укроборонпром Олексій Резніков зброя війна

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