Україна вироблятиме військову техніку з шістьма країнами НАТО – «Укроборонпром»

Уже підписано контракти про виробництво військової техніки з Польщею, Чехією, Францією, Данією та іншими державами

Україна планує виробляти та розробляти важке озброєння та військову техніку з шістьма країнами-членами НАТО. Про це повідомляє пресслужба державного концерну «Укроборонпром».

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«Україна інтегрується в оборонно-промисловий комплекс НАТО. Укроборонпром спільно вироблятиме та розроблятиме важке озброєння та військову техніку мінімум з шістьма країнами-членами Альянсу», – йдеться у заяві.

Йдеться про Польщу, Чехію, Францію, Данію та ще кілька країн, з якими вже укладені певні угоди.

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«Так, ми створюємо спільні оборонні підприємства, будуємо лінії виробництва боєприпасів замкнутого циклу, спільно виробляємо броньовану техніку й реактивні системи залпового вогню та спільно розробляємо нові високотехнологічні зразки озброєння», – заявляють в концерні.

«Укроборонпром» зазначає, що для цього використовуються наявні потужності, а також і новостворені у безпечних місцях. Концерн та МЗС України домовилися про подальшу координацію дій для прискореного розвитку наявних міжнародних оборонних проєктів та появи вже нових.

«Це має допомогти залучити більше іноземних партнерів до зміцнення оборонно-промислового комплексу України», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, що оборонно-промисловий комплекс України налагодив виробництво артилерійських снарядів калібру 122- та 152-мм.

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