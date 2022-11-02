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Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі

Надія Клочко
glavcom.ua
Як відбувається ремонт пошкодженої техніки: «Укроборонпром» розкрив деталі
Якщо ремонті бригади у ЗСУ не можуть відремонтувати техніку, її передають заводам «Укроборонпрому»
фото з відкритих джерел

Як розповів посадовець «Укроборонпрому», для трофейної техніки нерідко досить замалювати «Z» і вона готова працювати на користь ЗСУ

Поламану техніку ЗСУ ремонтують або безпосередньо у військах, або направляють на підприємства «Укроборонпрому». В «Укроборонпромі» також зазначають, що наразі не можуть відремонтувати весь комплект озброєння, який передають західні партнери, бо не мають усіх необхідних запчастин. Про це на брифінгу розповів менеджер проєктів «Укроборонпрому» Олег Болдирєв, також відомий як Мартин Брест.

Чиновник розповів, як відбувається закупівля запчастин для західної техніки.

«Їх потрібно купувати окремо, оскільки передача озброєння не завжди означає передачу повного ремнабору. Для організації цих закупівель і в «Укроборонпрому», і в Міністерства оборони України є спеціально навчені експортери, які з 24 лютого перепрофілювалися на «спецімпортерів». Їхнє завдання – шукати ці запасні частини», – пояснив Болдирєв.

За словами посадовця, поламану техніку ремонтують або безпосередньо у військах, або направляють на підприємства «Укроборонпрому».

«У лавах ЗСУ є ремонтні підрозділи, у бригадах чи військах – ремонтні полки, які розглядають можливість ремонту самостійно. Якщо вони перевантажені або немає можливості, наприклад, підняти башту танку – підключаються наші заводи. Однак існує і паралельний процес: виїзні бригади. Вони, за можливості, самі виїжджають в умовно безпечну локацію, де ремонтують пошкоджену техніку. У перші місяці будь-яку техніку, яку треба було відремонтувати, тягли туди, де ближче. Якщо було ближче до нашого заводу у Житомирі – тягли туди, ближче до ремонтного підрозділу – отже, туди. Зараз ми прийшли до етапу спеціалізації наших підприємств. Наприклад, умовний бронетранспортер Saxon ремонтує окреме підприємство, заточене саме під цю техніку», – розповідає Болдирєв.

Техніку, яку «перевіджимають» українські військові (тобто ту, яку на початку війни захопили окупанти, а потім відбили наші), за словами Болдирєва, найчастіше ремонтують внутрішньо, у ремонтних підрозділах або полках. Нерідко достатньо замалювати «Z» і вона готова працювати на користь ЗСУ.

Потребу у танках українська промисловість майже повністю закриває. Деяку техніку доводиться ремонтувати по кілька разів поспіль – її вважають ледь не талісманом.

«У нас є танк на Харківщині, який п’ять разів заходив на ремонт. Минулого тижня зайшов ушосте. Здається, харків’яни вважають його заговореним, ходять і торкаються його, бо він приносить удачу», – сказав менеджер проєктів «Укроборонпрому».

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Болгарія погодилась ремонтувати українську військову техніку. Однак станом на кінець липня було відомо, що ремонт української військової техніки в Болгарії досі не розпочався, оскільки все ще тривають переговори з українською стороною на рівні компаній.

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Теги: Укроборонпром військова техніка

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