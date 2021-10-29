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    Прощання із Facebook, Савченко під підозрою, ковідний антирекорд. 29 жовтня за хвилину

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    Протягом 28 жовтня в Україні зафіксовано найвищий показник підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 з початку пандемії &ndash; 26 870 - Прощання із Facebook, Савченко під підозрою, ковідний антирекорд. 29 жовтня за хвилину
    Протягом 28 жовтня в Україні зафіксовано найвищий показник підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 з початку пандемії – 26 870
    Фото МОЗ

    Екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру, Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta, «слуги» збираються засідання фракції 1 листопада

    Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії

    Національний банк очікує на високі темпи зростання тарифів на електроенергію наступного року, газ дешевшатиме. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень. «Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», – йдеться у прогнозі.

    Поліція вручила підозру Савченко

    Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у справі про використання підробленого ковід-сертифікату в аеропорту.

    Документи із явними ознаками підробки виявили працівники Державної прикордонної служби.

    Згодом Савченко відзначилася антивакцинарською риторикою в етері телеканалу. Зокрема Савченко приплела Маска до коронавірусу.

    «Слуги» 1 листопада розглянуть кадрові зміни в уряді

    Партія «Слуга народу» збирає засідання фракції 1 листопада. Стало відомо, що на засіданні, яке відбудеться о 19:00 в КВЦ «Парковий» нардепи розглянуть:

    • кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
    • обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
    • інші питання, пов‘язані з роботою фракції.

    Facebook змінив фінансову політику після ребрендингу

    Акції Facebook, яка змінила назву на Meta, продаватимуться під позначенням MVRS. Про це засновник компанії Марк Цукерберг розповів під час трансляції у Facebook-акаунті.

    За його словами, з 1 грудня акції продаватимуться під тикером (коротка назва в біржовій інформації, – ред») MVRS. До цього вони пропонувалися під позначенням FB.

    Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту – «метавсесвіту».

    Україна оновила добовий антирекорд захворюваності на коронавірус

    За минулу добу, 28 жовтня, в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491), що є найвищим показником з початку пандемії. Також за минулу добу госпіталізовано 5 463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9 784 особи.

    МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.

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    Теги: Надія Савченко Національний банк газ тарифи міністр вибори банк депутат кадрові зміни Facebook хвороби партія Слуга народу коронавірус Денис Монастирський
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    Прощання із Facebook, Савченко під підозрою, ковідний антирекорд. 29 жовтня за хвилину