Прощання із Facebook, Савченко під підозрою, ковідний антирекорд. 29 жовтня за хвилину
Екснардепці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру, Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta, «слуги» збираються засідання фракції 1 листопада
Нацбанк прогнозує різке подорожчання електроенергії
Національний банк очікує на високі темпи зростання тарифів на електроенергію наступного року, газ дешевшатиме. Про це йдеться в інфляційному звіті НБУ за жовтень. «Тарифи на електроенергію зростатимуть високими темпами (20-25% на рік) через необхідність приведення до економічно обґрунтованого рівня та усунення дисбалансів в енергосекторі», – йдеться у прогнозі.
Поліція вручила підозру Савченко
Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у справі про використання підробленого ковід-сертифікату в аеропорту.
Документи із явними ознаками підробки виявили працівники Державної прикордонної служби.
Згодом Савченко відзначилася антивакцинарською риторикою в етері телеканалу. Зокрема Савченко приплела Маска до коронавірусу.
«Слуги» 1 листопада розглянуть кадрові зміни в уряді
Партія «Слуга народу» збирає засідання фракції 1 листопада. Стало відомо, що на засіданні, яке відбудеться о 19:00 в КВЦ «Парковий» нардепи розглянуть:
- кадрові питання у виконавчій владі та в керівництві апарату Верховної Ради;
- обрання першого заступника голови фракції. Кандидатом на цю посаду є народний депутат Андрій Мотовиловець;
- інші питання, пов‘язані з роботою фракції.
Facebook змінив фінансову політику після ребрендингу
Акції Facebook, яка змінила назву на Meta, продаватимуться під позначенням MVRS. Про це засновник компанії Марк Цукерберг розповів під час трансляції у Facebook-акаунті.
За його словами, з 1 грудня акції продаватимуться під тикером (коротка назва в біржовій інформації, – ред») MVRS. До цього вони пропонувалися під позначенням FB.
Марк Цукерберґ оголосив про зміну назви корпорації Facebook на Meta і створення цілого віртуального всесвіту – «метавсесвіту».
Україна оновила добовий антирекорд захворюваності на коронавірус
За минулу добу, 28 жовтня, в Україні зафіксовано 26 870 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби Covid-19 (з них дітей – 1 824, медпрацівників – 491), що є найвищим показником з початку пандемії. Також за минулу добу госпіталізовано 5 463 особи, летальних випадків – 648, одужало – 9 784 особи.
МОЗ наголошує, що 94% госпіталізованих із Covid-19 минулого тижня – невакциновані.
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