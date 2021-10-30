Штрафи для невакцинованих, повернення Скіфського золота Топ-10 новин тижня

«Главком» зібрав головні новини за останні сім днів

Захворюваність на коронавірус та різноманітні обмеження, котрі вводять для невакцинованих від Covid-19 у регіонах України найбільше обговорювали минулого тижня. Водночас порадувало рішення Апеляційного суду Амстердама про повернення в Україну колекції «Скіфського золота», а розважили знання Давида Арахамії про українського філософа Сковороду. Про ці та інші події – у тижневому огляді новин від «Главкома».

МОЗ назвав «кусючі» штрафи для пасажирів без covid-документів

У разі відсутності covid-документів під час міжобласних автомобільних перевезень пасажирам загрожуватиме штраф до 34 тисяч гривень.

Стосуються правила регулярних та нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях.

15 областей України – «червоні» із 30 жовтня

Із суботи, 30 жовтня кількість областей України у «червоній» зоні карантину зросла до 15. Наразі у списку Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська, Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська.

Без обмежень у «червоній» зоні карантину можуть АЗС, банки, ветеринарні клініки та магазини, аптеки та продовольчі магазини. Але обов'язковими залишаються масковий режим та соціальна дистанція. Про заборони детальніше читайте тут.

Подружжя українських письменників померло від коронавірусу з різницею у день

Подружжя українських письменників Тимур та Олена Литовченки померли від коронавірусу з різницею у день – 28 та 29 жовтня.

Олена Литовченко народилася 1 травня 1963 року у Ташкенті. Авторка кількох авантюрно-історичних романів та детективів. Тимур Литовченко народився 1963 року у Києві, писав фантастику в різноманітних жанрах, починаючи від науково-популярної і аж до містики та жахів, авантюрно-історичні романи, детективи.

Абсолютно новий етап у подружжя почався у 2011 році, коли Олена разом з чоловіком Тимуром почали спільно писати історичну прозу. Романи творчого подружжя Литовченків виходять друком в харківському видавництві «Фоліо».

Поліція вручила підозру Савченко

Колишній народній депутатці Надії Савченко та її сестрі Вірі вручили підозру у справі про використання підробленого ковід-сертифікату в аеропорту.

Документи із явними ознаками підробки виявили працівники Державної прикордонної служби.

Згодом Савченко відзначилася антивакцинарською риторикою в етері телеканалу. Зокрема Савченко приплела Маска до коронавірусу.

Скіфське золото з кримського музею повертають Україні. Суд Амстердама ухвалив рішення

Апеляційний суд Амстердама, де відбувалося слухання по суті у справі про приналежність колекції «скіфського золота», ухвалив рішення на користь України. Таким чином, колекцію золотих прикрас скіфської доби страховою вартістю €3 млн, мають повернути Україні.

Слід нагадати, що колекцію скіфського золота, яка до окупації Криму була частиною експозиції Кримського музею Тавриди привезли у музей в Амстердамі на виставку ще до окупації півострова.

Смертельна ДТП у Харкові: суд обрав запобіжний захід підозрювальному

16-річного ймовірного винуватця смертельної ДТП у Харкові Миколу Харківського Київський районний суд взяв під варту без права на заставу. Суд обрав для нього запобіжний захід у вигляді арешту на 60 діб.

Сторона захисту клопотала про цілодобовий домашній арешт для хлопця. Адвокат наполягав, що хлопцеві лише 16 років і йому потрібна медична допомога.

За кермом автомобіля, що 26 жовтня потрапив у смертельне ДТП у Харкові, ймовірно був 16-річний підліток. Раніше він потрапляв у поле зору поліції.

Вбивство одного з лідерів «Правого сектору» у Сумах

27 жовтня у місті Суми, біля власного під’їзду, прямо на очах у дружини застрелили одного із місцевих лідерів «Правого сектору» Олександра Іваніну.

На місце розстрілу активіста «Правого сектору» Олександра Іваніни у Сумах виїжджало керівництво Нацполіції у Сумській області, відкрито кримінальну справу.

Єврокомісія перерахувала Україні €600 млн макрофінансової допомоги

Європейська комісія надала Україні €600 млн кредиту. Це останній транш в рамках діючої програми макрофінансової допомоги.

Як зазначається в повідомленні Єврокомісії, після цієї виплати непогашена сума кредитів Україні в рамках її численних програм досягала €4,4 млрд.

Цей транш є частиною екстреного пакету ЄС на €3 млрд для 10 країн Східного партнерства, який спрямований на те, щоб допомогти подолати економічні наслідки пандемії Covid-19.

Арахамія переплутав українського філософа з актором ді Капріо

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія не впізнав вислів відомого українського філософа Григорія Сковороди «Світ ловив мене, та не спіймав» і припустив, що цей вираз належить голлівудському актору Леонардо ді Капріо.

Спочатку політик відповів, що «поняття не має», хто може бути автором слів. Водночас жартома додав, що згадав про Леонардо ді Капріо у фільмі «Впіймай мене, якщо зможеш» режисера Стівена Спілберга. Тоді йому розповіли, що мовиться про Сковороду й запитали, що могла б означати ця фраза.

«Без поняття, який контекст був у Сковороди… Можливо, тому що він хотів щось виразити та показати народу, а вони цього не зрозуміли», – припустив Арахамія.

Facebook змінив фінансову політику після ребрендингу

Акції Facebook, яка змінила назву на Meta, продаватимуться під позначенням MVRS. Про це засновник компанії Марк Цукерберг розповів під час трансляції у Facebook-акаунті.

За його словами, з 1 грудня акції продаватимуться під тикером (коротка назва в біржовій інформації, – ред») MVRS. До цього вони пропонувалися під позначенням FB.







