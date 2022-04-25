«Укрзалізниця» оновила список потягів, що затримуються через обстріл росіян

Затримка поїздів складе від 40 хв до 3 годин

Затримка поїздів складе від 40 хв до 3 годин

Усі поїзди відновили рух

Компанія «Укрзалізниця» оновила інформацію щодо затримки приміських поїздів через пошкодження інфраструктури. Наразі список потягів, які затримуються, має такий вигляд:

№ 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 35 хв);

№ 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 15 хв);

№ 6203 Фастів – Козятин (+ 1 год 42 хв);

№ 6206 Козятин – Фастів (+ 3 год 02 хв);

№ 868 Гречани – Київ (+1 год 34 хв);

№ 6283 Шепетівка – Рівне (+ 2 год);

№ 6253 Козятин – Шепетівка (+1 год 25 хв);

№ 816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);

№ 6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);

№ 6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);

№ 6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);

№ 6093 Здолбунів – Львів (+ 1 год 19 хв);

№ 6187 Львів – Мукачево (+ 40 хв).

Усі поїзди відновили рух, використовується теплотяга.

«Просимо пасажирів зберігати спокій та дослухатися до вказівок вокзальних стюардів та поїзних бригад – можливі подальші зупинки через повітряні тривоги у регіонах», – попередив перевізник.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій.

Також стало відомо, що через пошкодження інфраструктури у Вінницькій області затримуються потяги. Згодом з'явився список поїздів, які йдуть з відставанням від графіка.

Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.