«Укрзалізниця» оновила список потягів, що затримуються через обстріл росіян
Усі поїзди відновили рух
Компанія «Укрзалізниця» оновила інформацію щодо затримки приміських поїздів через пошкодження інфраструктури. Наразі список потягів, які затримуються, має такий вигляд:
- № 6252 Шепетівка – Козятин (+ 1 год 35 хв);
- № 6343 Жмеринка – Гречани (+ 1 год 15 хв);
- № 6203 Фастів – Козятин (+ 1 год 42 хв);
- № 6206 Козятин – Фастів (+ 3 год 02 хв);
- № 868 Гречани – Київ (+1 год 34 хв);
- № 6283 Шепетівка – Рівне (+ 2 год);
- № 6253 Козятин – Шепетівка (+1 год 25 хв);
- № 816/815 Львів – Чернівці (+ 1 год 35 хв);
- № 6041 Тернопіль – Львів (+ 42 хв);
- № 6042 Львів – Тернопіль (+ 1 год 22 хв);
- № 6353 Здолбунів – Ковель (+ 1 год 17 хв);
- № 6093 Здолбунів – Львів (+ 1 год 19 хв);
- № 6187 Львів – Мукачево (+ 40 хв).
Усі поїзди відновили рух, використовується теплотяга.
«Просимо пасажирів зберігати спокій та дослухатися до вказівок вокзальних стюардів та поїзних бригад – можливі подальші зупинки через повітряні тривоги у регіонах», – попередив перевізник.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російські окупанти обстріляли п'ять залізничних станцій.
Також стало відомо, що через пошкодження інфраструктури у Вінницькій області затримуються потяги. Згодом з'явився список поїздів, які йдуть з відставанням від графіка.
Російські війська завдали два ракетних удари по залізничних об'єктах Рівненської області.