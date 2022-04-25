Росіяни залишили без світла всю Луганську область

Зараз керівництво регіону шукає альтернативні варіанти для підживлення області

Вся Луганська область залишилась без світла. Російські війська знеструмили нову Кремінську підстанцію напругою 500 кВ, повідомляє Луганська обладміністрація.

«Нещодавно збудована поблизу Кремінної електропідстанція знеструмлена російською армією 25 квітня. Без електроенергії наразі всі населені пункти Луганщини», – йдеться в повідомленні.

За словами очільника Луганської області Сергія Гайдая, зараз керівництво регіону шукає альтернативні варіанти для підживлення області.

«Ця підстанція напругою 500 кВ в мирний час заживлювала більшу частину міст і сіл області. Також раніше електроенергія надходила із Луганської ТЕС, що у місті Щастя. Трансформаторні блоки останньої зруйновані ворогом, полагодити їх росіяни не в змозі», – розповів Гайдай.

До сьогодні підстанція в Кремінній залишалась єдиним джерелом постачання електроенергії в домівки мешканців Луганської області.

Як йдеться у звіті Міноборони, Луганська область перебуває під потужними обстрілами росіян. Згоріли три багатоповерхівки та чотири приватних будинки. Через ворожий вогонь потрапили в ДТП або зайнялися декілька автомобілів, зокрема вантажних. Російська армія вже втретє влучила в нафтопереробний завод в Лисичанську.