Військові накрили вогнем пункт окупантів на Херсонщині

Загалом за добу 21 травня українські ракетно-артилерійські підрозділи спільно з авіацією знищили 29 окупантів, модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю «Мста-С» та іншу броньовану техніку

Українські військові накрили вогнем контрольно-спостережний пункт окупантів на Херсонщині, унаслідок чого ворог втратив управління підрозділами. Українські бійці також знищили великокаліберну гармату «Гіацинт», самохідну гармату «Піон» та іншу ворожу техніку. Про це повідомило оперативне командування «Південь».

«Вогневим нальотом наших підрозділів вкрито контрольно-спостережний пункт одного з ударних формувань противника на Херсонщині. Управління підрозділами ворогом втрачено», – йдеться в повідомленні.

Загалом за добу 21 травня українські ракетно-артилерійські підрозділи спільно з авіацією знищили 29 окупантів, модернізований танк Т-72Б3, самохідну гаубицю «Мста-С» та іншу броньовану техніку.

«Та дуже символічно на могилку планів ворога наші хлопці поклали дві «квітки» – крупнокаліберну гармату «Гіацинт» та самохідну гармату великої потужності «Піон», – додає ОК «Південь».

В ОК зазначили, що на лінії зіткнення в Херсонській та Миколаївській області ворог продовжує вести бойові дії по займаному рубежі та удосконалює фортифікаційне обладнання своїх позицій. Нових ударних угруповань окупанти не створювали, активних наступальних дій не вели.

Натомість росіяни проводили повітряну розвідку українських позицій, під час чого бійці ЗСУ знищили ворожий безпілотник-розвідник «Орлан-10».

«Та сама доля спіткала крилату ракету, спрямовану перед світанком на Одещину», – додають в ОК.