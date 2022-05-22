Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)

Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти

У Кропивницькому прошла злива зі шквальним вітром. Зараз частина міста без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Не працює вуличне освітлення, а також частина мікрорайонів.

Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти.

Також повалені білборди.

Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.