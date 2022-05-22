Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
У Кропивницькому ураган повалив дерева
фото: gre4ka.info
Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти
У Кропивницькому прошла злива зі шквальним вітром. Зараз частина міста без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.
Не працює вуличне освітлення, а також частина мікрорайонів.
Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти.
Також повалені білборди.
Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.