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    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)

    У Кропивницькому ураган повалив дерева - Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    У Кропивницькому ураган повалив дерева
    фото: gre4ka.info

    Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти

    У Кропивницькому прошла злива зі шквальним вітром. Зараз частина міста без світла. Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

    Не працює вуличне освітлення, а також частина мікрорайонів.

    Частиною вулиць проїзд неможливий через повалені дерева і стовпи та обірвані дроти.

    Також повалені білборди.

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    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)
    фото: gre4ka.info

    Нагадаємо, синоптики попередили українців про небезпечну погоду у травні. Найпосушливіші умови складатимуться в Одеській, Миколаївській, Вінницькій та Тернопільській областях.

    Теги: прогноз погоди Кропивницький Україна Кіровоградщина ураган
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    Ураган повалив дерева у Кропивницькому (фото)