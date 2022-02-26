«Укрзалізниця» продовжує рух: найближчі рейси

Компанія організовує евакуаційні рейси

«Укрзалізниця» продовжує рух. На своїй сторінці у Facebook компанія повідомила про найближчі потяги.

Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.

Інтерсіті+ №705 та №715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля й повертатимуться до Києва. Посадка на №715 триває.

Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

З Києва по 09:00 відправляться два спецрейси до Вінниці з пересадкою на дизель-поїзд до Львова. Посадка з першого перону.

Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

Запоріжжя: евакуаційний рейс о 08:30.

Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття №141/142 (№113/114) Бахмут – Львів.

Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

Львів – Перемишь: додано ще три рейси.

Електрички відправлятимуться після 08:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27.

Нагадаємо, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого поранено двох провідників.

Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.