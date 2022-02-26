«Укрзалізниця» продовжує рух: найближчі рейси
Компанія організовує евакуаційні рейси
«Укрзалізниця» продовжує рух. На своїй сторінці у Facebook компанія повідомила про найближчі потяги.
Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.
Інтерсіті+ №705 та №715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля й повертатимуться до Києва. Посадка на №715 триває.
Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.
З Києва по 09:00 відправляться два спецрейси до Вінниці з пересадкою на дизель-поїзд до Львова. Посадка з першого перону.
Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.
Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.
Запоріжжя: евакуаційний рейс о 08:30.
Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття №141/142 (№113/114) Бахмут – Львів.
Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.
Львів – Перемишь: додано ще три рейси.
Електрички відправлятимуться після 08:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27.
Нагадаємо, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого поранено двох провідників.
Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.