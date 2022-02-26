  1. Головна
  2. Країна
  3. Події в Україні
рус
    Події в Україні

    «Укрзалізниця» продовжує рух: найближчі рейси

    Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком - «Укрзалізниця» продовжує рух: найближчі рейси
    Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком
    фото: «Укрзалізниця»/Facebook

    Компанія організовує евакуаційні рейси

    «Укрзалізниця» продовжує рух. На своїй сторінці у Facebook компанія повідомила про найближчі потяги.

    Київ: рейси на схід та захід відправляються з затримкою через зміни маршрутів та графіків руху безпечними шляхами, скасовано наразі лише швидкісний поїзд до Костянтинівки.

    Інтерсіті+ №705 та №715 прямуватимуть до Львова замість Перемишля й повертатимуться до Києва. Посадка на №715 триває.

    Електрички на Вінницю та Хмельницький вирушатимуть з приміського вокзалу після 11:00.

    З Києва по 09:00 відправляться два спецрейси до Вінниці з пересадкою на дизель-поїзд до Львова. Посадка з першого перону.

    Вінниця: евакуаційний дизель-поїзд ДПКр готується до відправки на Львів, рейс човниковий.

    Львів: рейси на Перемишль відправляються човниково один за одним, посадка в порядку живої черги.

    Запоріжжя: евакуаційний рейс о 08:30.

    Харків: пасажирські поїзди далекого сполучення відправляються за графіком, може бути затримка прибуття №141/142 (№113/114) Бахмут – Львів.

    Додатково евакуаційні рейси об 11:00 та 13:00.

    Львів – Перемишь: додано ще три рейси.

    Електрички відправлятимуться після 08:00, 12:00, 16:00, а також о 19:55, 00:40 та 05:27.

    Нагадаємо, внаслідок обстрілу залізничної станції Куп'янськ 25 лютого поранено двох провідників.

    Як відомо, військові підірвали під Києвом мости, щоб зупинити ворога (фото). Також повідомлялося, окупанти спробують прорватися на танках до Києва.

    Читайте також: Обстріл Ворзелю. Російські окупанти влучили в дитбудинок, діти не постраждали

    Теги: Харків Запоріжжя Київ Укрзалізниця Львів Вінниця Хмельницький Facebook
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    «Укрзалізниця» продовжує рух: найближчі рейси